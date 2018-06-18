В Киеве украинец Далакян защитил титул чемпиона мира по боксу

В Киеве 17 июня состоялся боксерский поединок между украинским боксером Артемом Далакяном и его соперником из Таиланда Сиричаи Тайеном за пояс чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг)

Поединок проходил на вертолетной площадке КВЦ "Парковый", объявлял выход боксеров знаменитый конферансье в мире бокса Майкл Баффер.

Далакян доминировал на протяжении всего боя. Три раза Тайен оказывался в нокдауне, но каждый раз находил силы подняться. В восьмом раунде затяжная атака Далакяна завершилась несколькими мощными ударами в голову сопернику, и арбитр решил остановить бой. Украинец победил техническим нокаутом.

Напомним, Артем Далакян стал чемпионом мира в феврале этого года, победив в США американца Брайана Вилорию. Украинец не имеет поражений на ринге. В его портфолио 17 побед, из них 12 – нокаутом.

Напомним, чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO, а также в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко получил травму в поединке против Хорхе Линареса, вследствие чего был прооперирован в Лос-Анджелесе.