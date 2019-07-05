Экс-глава регби РФ пожаловался на грузин, скандирующих "Украина" во время российского гимна

Россияне не хотят играть в регби со сборной Грузии / Фото: instagram.com/official_rur

Экс-глава Федерации регби России Мамукой Лосаберидзе заявил, что грузинские болельщики крайне предвзято относятся к России, к гимну и игрокам сборной, в особенности если матч проходит на территории Грузии.

"Уважение к сопернику — краеугольный камень нашей игры, однако в матчах с Грузией мы этого не наблюдаем. Грузинские болельщики регулярно освистывают нашу сборную, не встают и скандируют "Украина" во время исполнения гимна, выкрикивают враждебные лозунги, и все это на битком забитом пятидесятитысячном стадионе", - цитирует его News.ru.

По словам Лосаберидзе, российские болельщики никогда не позволяют себе подобного во время игры.

"Я думаю, что в сложившейся ситуации нынешнее руководство уже давно должно было собрать внеочередное собрание, выслушать специалистов, и отказаться от этого матча, который кто-то хочет нам навязать. Кому-то, видимо, выгодно, чтобы мы ездили в Грузию и подвергались ненужной опасности. Даже если матч будет проходить не в Грузии, поверьте, на него приедет несколько тысяч грузинских болельщиков", — добавил экс-глава Федерации.

Как известно, в Грузии массовые возмущения возникли после заседания Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, работу которой прервали грузинские депутаты. Парламентарии были в недоумении из-за того, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов вел заседание ассамблеи, сидя в кресле председателя парламента.

Далее президент РФ Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию и поручил вывезти находящихся в стране россиян.