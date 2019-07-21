Диллиан Уайт победил Оскара Риваса по очкам

21 июля 2019, 08:52

Британский боксер сразиться за пояс WBC с американцем Деонтеем Уайлдером.

Диллиан Уайт раскритиковал Шварца
Диллиан Уайт / Укринформ

В Лондоне 20 июля прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча в супертяжелом весе британца Диллиана Уайта и колумбийца Оскара Риваса за титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которого судьи единогласно отдали победу Уайту. Счет судейских записок: 116-111, 115-112 и 115-111, даже несмотря на то, что британец побывал в нокдауне в 9-м раунде.

Благодаря победе в этом поединке Уайт получил право сразиться за пояс WBC, которым владеет непобежденный американец Деонтей Уайлдер.

Для Риваса это стало первым поражением в 27 боях. Уайт одержал 26-ю победу при одном поражении.

В андеркарде этого противостояния встретились два экс-претендента на титул чемпиона мира - британец Дерек Чисора и поляк Артур Шпилька. Бой не продлился и двух раундов. Во второй трехминутке Чисора зажал соперника у канатов, провел несколько мощных ударов и отправил соперника в тяжелейший нокаут.  

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