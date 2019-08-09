Давид Луис продолжит карьеру в Арсенале

Давид Луис перебрался стал канониром / ФК Арсенал

Лондонский Арсенал объявил о приобретении у Челси бразильского защитника Давида Луиса. 32-летний футболист подписал с канонирами долгосрочный контракт.

За бразильца Челси получило 10 миллионов фунтов.

"У Давида огромный опыт, и я с нетерпением жду работы с ним. Я хорошо знаком с его возможностями и он добавит нашей обороне прочности", - сказал журналистам главный тренер Арсенала Унаи Эмери.

В минувшем сезоне Луис провел за аристократов во всех турнирах 50 матчей, в которых отметился 3 мячами и двумя голевыми передачами.

Недавно Арсенал покинул французский защитник Лоран Косельни, который перешел в Бордо. Напомним, в финале Лиге Европы Арсенал уступил Челси со счетом 4:1.