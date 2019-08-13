Карпаты подписали очередного легионера

Тим Халл выбрал Карпаты

Середняк украинской Премьер-лиги львовские Карпаты подписал контракт с очередным легионером. Новичком львовян стал 22-летний центральный защитник люксембургского Прогреса Тим Халл. Контракт рассчитан на два года.

На протяжении карьеры Халл также выступал за немецкий Эльверсберг и бельгийский Льерс.

Стоит отметить, что Халл выступал за молодежные сборные Люксембурга разных возрастов. Кроме того, он сыграл один матч в составе основной национальной сборной.

Напомним, ранее львовяне объявили о подписании Гишама Лейоуса, Владимира Якимца, Кирилла Кириленко и Фране Войковица, а также арендовали бразильца Жоао Диого. Кроме того, недавно львовяне подписали контракт с игроком сборной Украины Александром Кучером.