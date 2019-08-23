15-летний российский спортсмен умер в Болгарии

Виталий Смирнов / Федерация водного поло России

Федерация водного поло России сообщила, что скончался 15-летний кандидат в сборную России Виталий Смирнов.

"22 августа 2019 года на 16-м году ушел из жизни петербургский ватерполист Виталий Смирнов. Федерация водного поло России выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия", - говорится в сообщении на официальном сайте ФВПР.

Смирнов - воспитанник СДЮСШОР "Экран", член сборной команды Санкт-Петербурга, победитель Спартакиады-2019, кандидат в мастера спорта.

Юный ватерполист умер на тренировочном сборе команды в Болгарии. У Смирнова остановилось сердце.

Напомним, недавно трагически погиб белорусский спортсмен Дмитрий Рышкевич. Лодка белоруса перевернулась на Дунае. Инцидент произошел на виду у спасателей, которые сразу бросились на помощь спортсмену, но не успели - лодка ушла под воду на глубину трех метров.