Украинка Белодед триумфально выиграла чемпионат мира по дзюдо: видео

Дарья Белодед / Всемирная федерация дзюдо

18-летняя украинская спортсменка-дзюдоистка Дарья Белодед второй год подряд выиграла чемпионат мира (в весовой категории до 48 кг), проходящий в японской столице Токио. Белодед в финальном поединке одолела 24-летню Тонаки Фуной (чемпионку мира-2017). Украинке удался хороший бросок, за который судья оценил как вазаари (Белодед получила 7 очков). Этого хватило для победы.

К слову, в минувшем году Дарья Белодед произвела фурор, в возрасте 17 лет став чемпионкой мира по дзюдо. В 2019-м она выиграла золотую медаль на Европейских играх.