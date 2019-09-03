Карпаты арендовали полузащитника бельгийского Антверпена

3 сентября 2019, 01:00

Украинский хавбек Егор Назарина будет выступать за львовский клуб.

Егор Назарина стал игроком Карпат
Егор Назарина стал игроком Карпат / ФК Антверпен

Середняк украинской Премьер-лиги львовские Карпаты обзавелся сразу двумя новыми игроками. Футболистами львовского стали 22-летний хавбек бельгийского Антверпена Егор Назарина и 22-летний нападающий датского Вайле Александр Бойчук.

Назарина проведет сезон во львовской команде на правах аренды. Кроме того, украинский клуб сможет выкупить контракт 22-летнего футболиста. Хавбек последний официальный матч провел в конце 2018 года, отыграв 58 минут в матче с Брюгге.

Бойчук последние два года, будучи на контракте у Вайле, выступал на родине в Молдове за Шериф и Сфинтул Георге. В составе гранда молдавского футбола играл в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

К слову, недавно Карпаты отчислили за драку на тренировке и систематическое нарушение спортивного режима уругвайца Кевина Мендеса.

Напомним, ранее львовяне объявили о подписании Тима ХаллаГишама Лейоуса, Владимира Якимца, Кирилла Кириленко и Фране Войковица, а также арендовали бразильца Жоао Диого. Кроме того, недавно львовяне подписали контракт с игроком сборной Украины Александром Кучером.

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УПЛ ФК Карпаты новости футбола новости спорта Александр Бойчук Егор Назарина
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