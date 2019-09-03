Висенте Гомес возглавил Олимпик / ФК Динамо

Донецкий Олимпик объявил о подписании контракта с хорошо знакомым украинским любителям футбола испанским тренером Висенте Гомесом. Контрактом рассчитан на один год.

Экс-тренер Олимпика Игорь Климовский войдет в тренерский штаб Висенте в качестве его ассистента, Антон Дяченко продолжит работать с командой в качестве тренера по физподготовке, а Николай Савченко с Тимуром Чоларией будут тренировать вратарей.

Что известно о Висенте Гомесе

Тренерскую карьеру Висенте Гомес начал в 2000 году получив в баскском клубе Атлетик (Бильбао) свою первую группу ребят из команды U-12. В последующие почти 14 лет своей профессиональной деятельности он возглавлял команды U-14, U-15, U-16, U-17, U-18 и U-19. В сезоне 2006/07 Гомес был ассистентом главного тренера Мане Пардо основной команды Атлетика. В июле 2014-го подписал годичный контракт с киевским Динамо, став во главе команд U-19 и U-21. В дальнейшем работал ассистентом главного тренера в первой команде с Сергеем Ребровым и Раулем Рианчо до 2017-го года, когда коллектив возглавил Александр Хацкевич.

В сезоне 2019/2020 вернулся в Динамо на должность ассистента главного тренера, где и работал до недавнего времени.

Напомним, что после неудачного старта в чемпионате руководство клуба уволило бразильского специалиста Жулио Сезара.

Ранее Олимпик анонсировал Главреду, что клуб возглавит известный тренер.