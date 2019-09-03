Селезнев отправился в Турцию

Евгений Селезнев / uefa.com

Бывший нападающий испанской Малаги и сборной Украины Евгений Селезнев вернулся в чемпионат Турции, где ранее выступал за Карабюкспор и Акхисар.

34-летний форвард подписал контракт с Бурсаспором. Соглашение с представителем Второго дивизиона рассчитано до конца сезона.

Селезнев отправился в Бурсаспор в статусе свободного агента, поскольку в июне расторг контракт с Малагой. В Испании Евгений провел полгода. В 12 матчах минувшего розыгрыша Сегунды нападающий так и не сумел забить.

Напомним, что на родине Селезнев выступал за Днепр, Шахтер и киевский Арсенал. Кроме того, уроженец Макеевки играл в российской Кубани.

Напомним, что экс-полузащитник немецкого Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка стал игроком Шахтера.