Скандал в России: стадион в Калининграде уходит под землю

Калинград Арена / Спорт-Экспресс

Новый стадион в Калининграде построенный к ЧМ-2018 имеет серьезные проблемы, сообщает Спорт-Экспресс.

Стадион построен на острове Октябрьский. Раньше он назывался Ломзе (означает "болото"), и там ничего не строили, но технологии шагнули вперед. В итоге, там построили современную арену.

О просадках грунта на Октябрьском много говорили до старта чемпионата мира, и сразу после него. Плитка на площади у арены во многих местах проваливалась или, наоборот, поднималась. Образовывались трещины. Чиновники и подрядчики обещали все поправить – уже несколько месяцев проводится геотехнический мониторинг земли и конструкций, и эксперты рапортуют, что угрозы арене нет. Однако жители Калининграда и общественные деятели верят своим глазам – новые трещины и провалы появляются регулярно.

Во многих местах поверхность будто плывет, плитка вздыблена, кое-где вывернуты бордюры. Приподнят асфальт и вокруг большинства люков ливневой канализации. Даже у основания лестницы, ведущей прямо на арену, есть дефекты.

Местные шутят, что эти бугры – "норы бобров". Бобры для Калининграда стали мемом после того, как было принято решение об отстреле этих животных в области.

Калининград Арена / Спорт-Экспресс

Напомним, что это уже не первый скандал с российским стадионом. Российский стадион Волгоград Арена, построенный к ЧМ-2018 неоднократно сильно затапливало. Подобная ситуация произошла почти год назад, в день закрытия Мундиаля. Тогда коммунальщики заявляли, что все починили и новая стихия ливневой канализации не страшна.