Бывший тренер киевского Динамо навострил лыжи в Россию – СМИ

Александр Хацкевич / Reuters

Белорусский футбольный специалист Александр Хацкевич, который недавно был уволен с поста главного тренера Динамо, может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

Новым местом работы Хацкевич может стать еще одно Динамо, на этот раз московское, пишет dynamomania.com. Конкурентом Хацкевича в борьбе за должность наставника московского клуба называли итальянца Дженнаро Гаттузо, однако сам он опроверг возможность своего назначения на эту должность.

Отметим, что на сегодня московское Динамо под руководством Дмитрия Хохлова борется за выживание в РФПЛ, имея в своем активе лишь 10 очков и всего на одно очко опережая команды, идущие в зоне стыковых матчей.

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Скорее всего, Хохлов будет руководить командой до зимнего перерыва, после чего его и может сменить Хацкевич, добавляет издание.

Напомним, Хацкевича уволили из Динамо после того, как вице-чемпионы Украины не смогли пройти бельгийский Брюгге в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, сыграв дома вничью 3:3.