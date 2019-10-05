"Го*но на вентилятор", "клоун-неудачник": Хацкевич поругался с журналистами из-за работы в Динамо

Александр Хацкевич / Reuters

Бывший тренер киевского Динамо Александр Хацкевич вступил в заочную перебранку с журналистами Артемом Франковым и Андреем Шаховым.

В интервью журналисту Виктору Вацко Хацкевич обвинил журналистов в предвзятом отношении к команде во время его работы в Динамо.

"После выигрышной встречи ни одного вопроса не задается от Шахова. Если команда выиграла, то он в сторонке, с компьютером, бокальчик пива, бутерброд, и все. Команда проиграла – в первом ряду, тянет руку. Это лично мое мнение. Такое ощущение, что человек купил себе вентилятор и поставил его возле унитаза. И он терпит, ждет, ему уже в туалет хочется, но нет повода, чтобы вот это го*но на вентилятор пустить. И как только появляется повод, ничья или поражение – го*но летит во все стороны. В своих выражениях он не стесняется. Ты можешь говорить на Хацкевича, но зачем на клуб? Напиши: "Во всем виноват Хацкевич, он такой-сякой". Но начинает рассказывать о футболистах, о тактике. Да ты занимайся своим делом. Я сказал Игорю Суркису: таких людей не должно быть возле команды", - рассказал Хацкевич.

Отметим, что журналисты отреагировали на слова Хацкевича и ответили экс-тренеру Динамо.

Читайте такжеОтданный в аренду динамовец объяснил, почему передавал "приветы" уволенному Хацкевичу"Фундаментальный вопрос: а на кой ляд Франкову и Шахову (всюду обвиняемым в продинамовской позиции, к слову) критиковать игру клуба? Нам что, делать не фиг?! Нечем заняться? Или мы злобные карлики, которые получаем удовольствие от посягательств на светлый облик ХАНа? Может, Игорь Суркис нам заказывал материалы такого рода? Так вы, уважаемый, не вертите пятой точкой, а так и скажите: Суркис платил Франкову и Шахову за критические статьи против Хацкевича персонально. Скажите, а мы вместе с читателями, зрителями, болельщиками весело поржем, - заявил Франков в своем видеоблоге.

Он также охарактеризовал Хацкевича блистательным полузащитником в прошлом, но "никакущим тренером-неудачником", провалившемся во всех своих командах.

"Слышите меня? Найдите себе клуб или сборную, добейтесь с ними успеха и после этого будете раскрывать рот. В данный момент вы просто клоун-неудачник, усугубляющий своё положение неадекватными высказываниями. Вы ничего не поняли. Вы ничему не научились. Жаль, но вам с этим жить", - ответил Франков Хацкевичу.

В свою очередь Шахов обвинил Хацкевича в том, что не помнил имена игроков своей команды.

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"О чем можно говорить, если все два часа интервью виноваты все вокруг, только не он сам? Журналисты не то пишут, операторы не то снимают, президент не то покупает, футболисты не в то играют. Ни о ком не забыл? Особенно понравился переход на личности. Хацкевича критиковали за профессиональные недостатки, но человек не сдался – накопил в себе дерьма и грязно облил им тех, кто это сделал. Ответ более чем достойный. Только, Александр Николаевич, в следующий раз добавьте больше красок. А то картина почему-то лишь в одном цвете. И пахнет плохо", - добавил Шахов в Facebook.

Напомним, ранее Хацкевич рассказал, как играл в карты с Лужным.