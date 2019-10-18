Впервые Украину посетит легендарный Конор Макгрегор: что известно о визите

Конор МакГрегор / Delfi.ua

Скандальный ирландец и, наверное, самый яркий боец Ultimate Fighting Championship Конор Макгрегор собрался в Киев. Отмечается, что его визит запланирован на вторник, 22 октября.

По данным ресурса isport, спортсмен посетит украинскую столицу по эксклюзивному приглашению бренда Parimatch. Отмечается, что Макгрегор в 2019 году стал мировым амбассадором бренда. Это будет первый визит легендарного спортсмена в Украину.

Предположительно боец проведет пресс-коференцию и возможно кому-то даже удастся подловить ирландца на столичных улицах

Стоит отметить, что Макгрегор начал свою карьеру в смешанных единоборствах в легком и полулегком весе. К 2012 он стал чемпионом CWFC в обеих категориях, а в 2013 — заключил контракт с крупнейшей международной спортивной организацией UFC.

В 2015 году боец стал временным чемпионом UFC в полулегком весе по итогам боя с Жозе Алду. Макгрегору удалось отправить соперника в нокаут всего за рекордные 13 секунд. В 2016 году он стал чемпионом в легком весе. Всего ирландец провел 25 боев, при этом 21 встреча завершилась его победой.

На сегодняшний день Макгрегор занимает 30 строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов.

Напомним, что в ночь на 19 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии состоится долгожданный бой, одно из главных событий в единоборствах в 2019 году – на ринг выйдут украинец Александр Гвоздик и Артур Бетербиев, проживающий в Канаде россиянин.