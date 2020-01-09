Игрок сборной Украины забил роскошный гол за европейский клуб

Эдуард Соболь забил за Брюгге / Reuters

Эдуард Соболь стал автором шедеврального гола в товарищеском матче Брюгге - ПСВ.

После подачи с углового мяч отлетел к украинскому защитнику, тот подработал его и мощно пробил по воротам вице-чемпиона Нилерландов. В итоге, бельгийцы одержали победу в спарринге.

Ранее вратарь Брюгге Симон Миньоле заявил, что Эдуард Соболь имеет шансы в будущем играть в английской Премьер-лиге. Сам голкипер с 2010 по 2019 годы защищал цвета Сандерленда и Ливерпуля.

Соболь выступает за Брюгге на правах аренды. Как заявлял футболист, клуб может выкупить его у Шахтера за 4 миллиона евро.

"Черно-синие" завершили первую часть сезона 2019/20 на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 49 очков. Второй Шарлеруа отстает на 10 пунктов.