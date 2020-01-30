"Эта с*чка ничего не смогла сделать": Усман - о перепалке с Масвидалем

Камару Усман прокомментировал стычку с Хорхе Масвидалем / UFC

Камару Усман отреагировал на словесную перепалку с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем.

"Эта сучка пришла с камерой, чтобы попытаться изобразить что-то стоящее. Я был перед ним и если он что-то хотел сделать, то мог бы попробовать, но так и не сделал. Смешно", - написал Усман в своем Twitter.

Стычка бойцов едва не завершилась дракой, однако секьюрити успели ее предотвратить. Усман и Масвидаль были приглашены на пресс-мероприятия, приуроченный финальному матчу НФЛ Super Bowl в Майами.

Ранее бывший боец UFC Бен Аскрен сообщил, что следующий бой Конор Макгрегор проведет именно с Хорхе Масвидалем.