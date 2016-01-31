Победа над Россией: триумф украинских саблисток на этапе Кубка мира

Украинские саблистки Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Ольга Жовнир одержали победу в командном первенстве на этапе Кубка мира в Афинах (Греция).

В финале спортсменки одержали победу над сборной России 45:44, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Спортсменок поздравил президент НОК Сергей Бубка, а также президент Украины Петр Порошенко.

"Браво! Наши саблистки — победительницы этапа Кубка мира по фехтованию! Поздравляю, девушки, так держать! Слава Украине!", — написал глава государства в Twitter.

Нервово і яскраво!Як українки здобували "золото" на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях у Греції!!! Опубліковано НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team 31 січня 2016 р.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские саблисты-юниоры завоевали медали Кубка мира.

Фото: Фейсбук НОК Украины.

Видео: Фейсбук НОК Украины.