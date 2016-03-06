Шовковский о проблемах в семье: "Отделяю свою личную жизнь от рабочего графика"

Вратарь "Динамо" Александр Шовковский поделился впечатлениями от победы в 17-м туре премьер-лиги над "Днепром" (2:0).

Об этом он рассказала в интервью Трибуна.

"Мы очень серьезно разбирали ошибки, которые были допущены в первых двух матчах. Считаю, что в первом тайме мы выполнили установку на игру. Добились результата благодаря нашим действиям и ошибкам соперника, но они были спровоцированы нашими действиями", — поделился Шовковский.

"Во втором тайме мы играли аккуратно, но агрессивно. Да, допустили несколько ошибок, могли пропустить, но именно мы контролировали ход игры", — добавил вратарь "Динамо".

Также футболист прокомментировал последние события в своей жизни и сказал, что конфликт с бывшей женой и тещей никак не повлиял не его профессиональную деятельность.

"Хочу сказать, что мне не 20 лет, я все прекрасно понимаю и отделяю свою личную жизнь от рабочего графика. Если я буду куда-то погружаться с эмоциями, то мне будет очень трудно выйти из ситуации", — заявил Шовковский.

Он также добавил:"делаю все, что мне нужно делать. Проблемы личного характера никак не сказываются на моей работе. Вы можете спросить у тренерского штаба. Но я не хочу об этом говорить — это личное", — заявил футболист.

Напомним, Шовковский написал заявление в полицию о пропаже дочери.