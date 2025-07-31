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Давление Трампа может перейти на Киев, а не Москву: дипломат объяснил почему

Анна Косик
31 июля 2025, 04:56
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От Трампа не следует ожидать системного давления на Россию.
Давление Трампа может перейти на Киев, а не Москву: дипломат объяснил почему
За настоящей реакцией Трампа еще надо понаблюдать / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Что сказал Хара:

  • С Трампом всегда возможна любая линия поведения
  • Интересы США и РФ кардинально отличаются
  • Трамп вряд ли будет системно давить на Россию

Президент США Дональд Трамп в последнее время изменил свою риторику в отношении страны-агрессора России. Поэтому у многих есть опасения, может ли он продолжать искать пути сотрудничества с РФ.

Оценивая объективную ситуацию можно сказать, что ни ценности, ни интересы Российской Федерации не совпадают с американскими. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

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Вторым фактором является то, что России нечего предложить ни США, ни Трампу лично. Разве что какие-то обещания, которые не имеют реального веса, то есть не конвертируются в конкретные победы.

"В-третьих, без решения "российского вопроса" невозможно эффективно решить проблемы, связанные с Китаем, Северной Кореей, Ближним Востоком или Ираном. Поэтому логичным было бы помочь Украине преодолеть российскую агрессию. И тогда это было бы на пользу и Европе, и Америке, и многим другим регионам мира. Но, очевидно, Трамп такого видения не имеет. Ему кажется, что с Путиным еще можно как-то договориться", - добавил дипломат.

Поэтому сейчас надо наблюдать, как будет реагировать Трамп. Однако Хара сомневается, что президент США будет системно давить на РФ. Может случиться так, что Россия переложит ответственность на Украину, и тогда под давлением Трампа окажется Киев, а не Москва.

Какие мысли у украинских чиновников о давлении Трампа на Путина

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет определенные ожидания от новых сроков дедлайна Дональда Трампа диктатору РФ Владимиру Путину. При этом они не являются утопическими, а вполне реальны.

Изменение позиции США в отношении России - последние новости

Напомним, Главред писал, что пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что в Кремле ошибочно интерпретировали терпение главы Белого дома Дональда Трампа. Однако "время для неправильных интерпретаций прошло".

Ранее Трамп отметил, что имел "замечательные разговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным, после которых он был уверен, что войну удастся урегулировать. Однако после этих звонков ситуация ухудшилась.

Накануне стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для Кремля - 10 дней, чтобы достичь договоренности о прекращении войны.

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О персоне: Александр Хара

Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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