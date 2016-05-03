Эхо провокации. "Шахтер" приставил охранников к своему полузащитнику

"Отличившийся" провокацией, которая переросла в массовую драку во время матча "Шахтера" с "Динамо", полузащитник донецкого клуба Тарас Степаненко после скандальной игры стал получать угрозы в социальных сетях.

Об этом он рассказал в интервью Depo Сектор.

"Я получаю сейчас очень много угроз. В основном, пишут в соцсетях. Переживаю не за себя, а за семью", — рассказал Степаненко.

По его словам, переезжать из-за этого из Киева в другой город он не собирается. К тому же, "Шахтер" в целях безопасности выделил футболисту охранников.

"Клуб выделил мне охранников. "Шахтер" всячески заботится о безопасности моей семьи, поэтому думаю до такого шага (переезда из Киева — ред.) не дойдет", — сказал Степаненко.

Напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о причинах конфликта в матче "Шахтер" — "Динамо".