Сборная Украины прилетела во Францию для участия в Евро-2016, опубликованы фото и видео

Самолет с игроками, тренерским и административным штабом команды приземлился в аэропорту Марселя.
Во вторник, 7 июня, сборная Украины по футболу прилетела во Францию для участия в Чемпионате Европы по футболу (Евро-2016).
Об этом говорится на сайте ФФУ.
В ведомстве уточнили, что самолет с 23 игроками, тренерским и административным штабом команды приземлился в аэропорту Марселя.
"Получив багаж, они отправились в Экс-ан-Прованс, где будут жить в одном из отелей", — отметили в пресс-службе.
Позже в ФФУ добавили, что сборная украинского государства уже прибыла в гостиницу, а также опубликовали соответствующее видео.
#ТвояЗбірна прибула до свого готелю в Екс-ан-Провансі! pic.twitter.com/MJ3hyuhZzZ— Твоя Збірна/YourTeam (@FFUKRAINE) 7 червня 2016 р.
Напомним, Чемпионат Европы по футболу стартует 10 июня, в это день состоится матч между сборными Франции и Румынии. Первая игра нашей команды пройдет 12 числа, ее соперником будет Германия.
Фото: @FFUKRAINE, видео: Bogdan Buga, @FFUKRAINE