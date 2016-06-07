Сборная Украины прилетела во Францию для участия в Евро-2016, опубликованы фото и видео

Во вторник, 7 июня, сборная Украины по футболу прилетела во Францию для участия в Чемпионате Европы по футболу (Евро-2016).

Об этом говорится на сайте ФФУ.

В ведомстве уточнили, что самолет с 23 игроками, тренерским и административным штабом команды приземлился в аэропорту Марселя.

"Получив багаж, они отправились в Экс-ан-Прованс, где будут жить в одном из отелей", — отметили в пресс-службе.

Позже в ФФУ добавили, что сборная украинского государства уже прибыла в гостиницу, а также опубликовали соответствующее видео.

Напомним, Чемпионат Европы по футболу стартует 10 июня, в это день состоится матч между сборными Франции и Румынии. Первая игра нашей команды пройдет 12 числа, ее соперником будет Германия.

Фото: @FFUKRAINE, видео: Bogdan Buga, @FFUKRAINE