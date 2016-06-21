Евро-2016: сборная Хорватии вырвала победу у испанцев, турки уверенно выиграли у сборной Чехии

Во вторник на Евро-2016 были сыграны матчи третьего тура в группе D.

Хорватия вырвала победу у Испании со счетом 2:1. На 7-й минуте испанцы открыли счет. Силва передачей низом на правом краю чужой штрафной нашел Фабрегаса, а тот пробил уже над вратарем в направлении дальнего угла. В последний момент добрался до мяча Мората и переправил мяч в цель.

На 45-й минуте хорваты сравняли счет. Перишич накрутил Хуанфрана на левом фланге атаки, после чего исполнил подачу во вратарскую, где Калинич ударом фактически пяткой слета отправил мяч в сетку ворот. А на 87-й минуте Перишич на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, после чего ударом с небольшим рикошетом от Пике отправил мяч в ближний угол ворот.

Хорватия — Испания 2:1

Голы: Калинич, 45, Перишич, 87 — Мората, 7

Хорватия: Субашич — Срна, Чорлука, Едвай, Врсалько — Бадель, Рог (Ковачич, 82) — Перишич, Ракитич, Пьяца — Калинич

Испания: Де Хеа — Хуанфран, Пике, Рамос, Альба — Фабрегас (Алькантара, 84), Бускетс, Иньеста — Силва, Мората (Адурис, 67), Нолито (Бруно Сориано, 60)

Предупреждения: Рог, Врсалько, Срна

На 72-й минуте не реализовал пенальти Серхио Рамос (вратарь)

В другом матче Турция победила чехов со счетом 2:0. На 10-й минуте Мор прошел по правому флангу и прострелил в штрафную — Бурак выиграл борьбу у защитников и отправил мяч в сетку ворот Чеха.

На 65-й минуте полузащитник сборной Турции Туфан оказался первым на подборе после розыгрыша штрафного и с близкого расстояния пробил Чеха.

Чехия — Турция 0:2

Голы: Бурак, 10, Туфан, 65

Чехия: Чех, Сивок, Губник, Кадержабек, Пудил, Павелка (Шкода, 57), Дарида, Плашил (Коларж, 89), Крейчи, Дочкал (Шурал, 72), Нецид

Турция: Бабачан, Топал, Балта, Кейбаши, Генул, Инан, Туфан, Туран, Шен (Озьякуп, 60), Мор, (Шахан, 69), Йылмаз (Тосун, 90)

Предупреждения: Плашил, Павелка, Шурал — Кейбаши, Балта

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины минимально проиграла Польше.