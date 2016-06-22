Стало известно, где Усик сразится с поляком

В Польше Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик сразится за титул чемпиона мира по этой же версии с его обладателем поляком Кшиштофом Гловацким на стадионе в Гданьске.

Об этом пишет Boxing News.

Издание уточнило, что он был построен к Чемпионату Европы по футболу — Евро-2012.

"Арена, сооруженная в польском городе, вмещает 43 тыс. 615 зрителей", — отметили журналисты.

Напомним, в K2 Promotions Ukraine сообщали, что бой между Александром Усиком и Кшиштофом Гловацким может состояться в Польше 10 или 17 сентября, точная дата его проведения стане известна в начале июля.