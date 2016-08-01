"Приводит в чувства". Владимир Кличко назвал поражение Фьюри закономерным

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко назвал свое поражение британцу Тайсону Фьюри закономерным, оно "приводит в чувства".

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

В то же время спортсмен назвал бокс диалогом двух джентльменов при использовании жестов, в поединке победит тот, у кого "жестикулирование будет лучше".

"На протяжении более 12 лет был успех. Вы знаете эта неудача, которая была, тот проигрыш, который был, может быть где-то закономерным и он приводит в чувства", — отметил украинец.

По его словам, находясь сейчас в роли претендента на титулы, ему нужно самому себе показать, что он может драться лучше противника.

Напомним, в конце ноября 2015 года в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO, в текущем году запланировано проведение реванша.

Видео: ТСН