Дневник Олимпиады: украинский фехтовальщик Никишин обыграл китайца и вышел в 1/8 финала

Богдан Никишин — единственный из украинстких шпажистов, кто смог выйти в 1/8 финала индивидуальных соревнований по фехтованию, которые сегодня проходят на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает УНИАН.

В поединке 1/16 финала лидер украинской команды на Играх-2016 оказался сильнее китайца Юньлун Цзяо — 15:11.

Соперник Никишина до конца второго периода шел вровень с украинцем, но в последней части встречи при счете 7:7 пропустил несколько решающих уколов, отыграть которые уже не смог. Другой украинский шпажист Анатолий Герей не смог переиграть в поединке 1/16 финала швейцарца Фабиана Коте. Встреча завершилась со счетом 15:9 в пользу соперника Герея. Третий представитель Украины на соревнованиях в шпаге Дмитрий Карюченко вылетел на этапе 1/32 финала.

Напомним, украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала бронзовой призеркой Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.