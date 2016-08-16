Дневник Олимпиады: украинские байдарочницы упустили бронзовую медаль

На проходящих в бразильском Рио-де-Жанейро ХХХI Олимпийских играх украинские байдарочницы упустили бронзовую медаль.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

И в то же время, наш экипаж по гребле среди байдарок-двоек на дистанции 500 метров — Ирина Грищун и Анастасия Тодорова — завершил свои выступления на Олимпийских играх с высоким результатом.

В финале украинкам совсем немного не хватило для того, чтобы занять место на пьедестале почета. Девушки финишировали с результатом 1: 45.868, заняв 4 место.

Победу праздновали спортсменки из Венгрии (1: 43.687), вторые — немецкие спортсменки (1: 43.738), "бронза" на счету команды из Польши (1: 45.207).

Напомним, вчера украинский борец Жан Беленюк завоевал четвертое серебро в копилку сборной.

Фото: НОК Украины