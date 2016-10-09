Зозуля потроллил Леоненко: кроме как пить, ничего больше не можешь? Сходи в магазин, купи пиво

Нападающий испанского "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля с сарказмом и иронией прокомментировал слова экс-нападающего киевского "Динамо" Виктора Леоненко.

После матча с Турцией (2:2) Леоненко заявил, что "Зозуле лучше идти волонтером в АТО", пишет Sport.ua.

"Витя, прочитал твое интервью и понял, что ты все же гнилой человек.

Не сравнивай футбол и АТО. Ты даже не имеешь представления, что там происходит и как живут люди на временно оккупированных территориях. Очень бы хотелось, чтобы ты побывал там и все увидел своими глазами. Пока наши воины гибнут, защищая целостность Украины, ты сидишь ровно на жопе и треплешь языком. Хотя, это единственное что ты умеешь в этой жизни. Благодаря нашей армии и добровольцам, ты имеешь возможность спать в своей постели, жрать в ресторанах и рассказывать какой ты "великий" футболист.

Только вот тут появляется вопрос... чего же ты, такой "великий", кроме как нести чушь на ТВ и пить, ничего больше не можешь? Я рад, что работа клоуна у нас на ТВ приносит тебе заработок, но над тобой же смеется вся Украина?

Не рассказывай мне, как мне нужно играть и где.

Да, в свое время ты забивал много, молодец, но в сборной проявить себя не смог! Не достиг и не помог! Так что твои советы не нужны никому!

Сходи в магазин, купи пива и разговаривай с телевизором! Так всем будет проще.

Витя, ты не человек, не личность, ты — никто.

Интересно, а военкомат присмотрится к Вите?)", — написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил, почему Леоненко не уехал на Запад: пьяниц не покупают.