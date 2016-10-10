В США умер легендарный американский боксер "Ястреб"

В США в городе Цинциннати в возрасте 60 лет умер один из величайших боксеров в истории спорта — легендарный американец Аарон Прайор (прозвище "Ястреб").

Об этом пишет Обозреватель, ссылаясь на сведения Boxing News Online.

По его данным, он провел 40 боев на профессиональном ринге, одержав 39 побед, в 1996 году включен в Международный зал боксерской славы.

"В течение трех лет являлся чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, два года владел чемпионским поясом по версии IBF", — отметили журналисты.

В то же время издание boxingnews.com.ua добавило, что Прайор начал свою профессиональную боксерскую карьеру в ноябре 1976 года, а в марте 1985-го завершил ее из-за проблем с наркотиками.

Напомним, 30 сентября в Шотландии скончался известный 25-летний местный боксер полусреднего веса Майк Тоуэлл по прозвищу "Железный", получивший два сильных удара в голову во время противостояния с Дэйлом Эвансом.