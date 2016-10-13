Американский супертяж назвал главную ошибку Владимира Кличко

Главной ошибкой экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко является то, что он не ушел из спорта на вершине карьер.

Об этом чемпион мира по версии WBC, американский супертяж Деонтей Уайлдер рассказал BoxingScene, пишет РБК-Украина.

По его словам, время нашего соотечественника "истекает".

"Старость на подходе, а значит пока закругляться, потому что мозг будет говорить одно, а организм действовать по-другому", — отметил он.

Также тот сказал, что "у Кличко больше нет наставника, который бы его направлял, и сейчас он, наверное, делает то, что сам хочет". "Сейчас он ищет возможность вернуть все назад, вернуть себе титулы, но вряд ли это ему удастся", — добавил собеседник журналистов.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Бой-реванш несколько раз откладывался, потом британца обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник украинца отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".