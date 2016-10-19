"Верить в лучшее". Анонс матча Лиги чемпионов "Динамо" — "Бенфика"

В среду, 19 октября, в Киеве пройдет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и португальской "Бенфикой".

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игра пройдет на НСК "Олимпийский", начало запланировано на 21:45, следить за ней будет арбитр из Испании Давид Борбалан.

"Турнирная ситуация вынуждает украинцев выигрывать сегодня во что бы то ни стало, но предпосылок для этого слишком мало. Остается верить в лучшее", — отметили журналисты.

Ориентировочные составы команд:

"Динамо": Рудько — Данило Силва, Хачериди, Вида, Макаренко — Рыбалка — Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес — Мораес;

"Бенфика": Жулио Сезар — Нелсиньо, Линделеф, Лопес, Гримальдо — Фейса, Самарис — Сальвио, Черви, Пицци — Митроглу;

Травмированные: Гармаш — Андре Алмейда, Рафа Силва, Жонас, Орта.

Ранее вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко сказал, что клуб должен набирать четыре очка в двух матчах против "Бенфики", если хочет выйти из группы в Лиге чемпионов. Ознакомиться с его заявлением можно здесь.

Фото: fcdynamo.kiev.ua