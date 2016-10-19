Лига чемпионов: после первого тайма "Динамо" проигрывает "Бенфике", видео гола

Подопечные Сергея Реброва сражаются с чемпионами Португалии.
В среду, 19 октября, в Киеве проходит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и португальской "Бенфикой".
После первого тайма счет 1:0 в пользу гостей. На 9 минуте португальцы реализовали пенальти, назначенный за фол Антунеша в своей штрафной.
Накануне поединка команды назвали стартовые составы:
"Динамо": Рудько, Данило Силва, Антунеш, Вида, Хачериди, Федорчук, Сидорчук, Корзун, Ярмоленко, Дерлис Гонсалес, Мораеш
"Бенфика": Эдерсон, Алекс Гримальдо, Луизао, Фейса, Митроглу, Нильссон-Линделеф, Сальвио, Гедеш, Пицци, Серви, Семеду
Напомним, 28 сентября, в Стамбуле прошел матч второго тура Лиги чемпионов между местным "Бешикташем" и киевским "Динамо". Игра завершилась со счетом 1:1.
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