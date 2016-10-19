Лига чемпионов: "Динамо" дома проиграло "Бенфике", видео голов

В среду, 19 октября, в Киеве прошел матч третьего тура Лиги чемпионов между местным "Динамо" и португальской "Бенфикой". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 9 минуте португальцы реализовали пенальти, назначенный за фол Антунеша в своей штрафной.

На 55-й минуте "Бенфика" сумела забить второй мяч. Серви со второй попытки из пределов штрафной, пробил в противоход голкиперу "Динамо".

"Динамо" — "Бенфика" 0:2

Голы: Сальвио, 9 (пен.), Серви, 55

"Динамо": Рудько — Силва, Хачериди, Вида, Антунеш — Сидорчук (Гладкий, 80), Корзун, Федорчук (Буяльский, 56) — Ярмоленко, Мораес, Гонсалес (Цыганков, 71)

"Бенфика": Мораес — Семедо, Луизао, Нильссон-Линделоф, Гримальдо — Сальвио, Пицци, Фейса, Серви (Селес, 83) — Гедеш (Элизеу, 90), Митроглу (Хименес, 71)

Предупреждение: Корзун – Митроглу

Отметим, что во втором матче группы В турецкий "Бешикташ" в гостях победил итальянский "Наполи" со счетом 3:2.

Видео: Футбольные обзоры.