Главный тренер "Бенфики" об игре с "Динамо": будет жесткой

Главный тренер португальской "Бенфики" Руи Витория считает, что в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" создаст проблемы его подопечным.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, пишет УНИАН со ссылкой на официальный сайт западного клуба.

Также специалист сказал, что ожидает "жесткой игры".

"Победа на выезде дала нам три очка, но не более того. Ошибочно считать, что если мы выиграли в Киеве, то обязательно выиграем и в Лиссабоне (столица Португалии — ред.)", — отметил специалист.

По его словам, "Динамо" обязательно создаст проблемы "Бенфике". "…а мы должны знать, как с ними справиться. Мы должны быть сконцентрированными и целеустремленными", — добавил Витория.

Напомним, 19 октября в Киеве прошел матч третьего тура Лиги чемпионов между "Динамо" и "Бенфикой", он завершилась со счетом 0:2, игри четвертого состоится 1 ноября в португальском Лиссабоне.