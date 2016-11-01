Юран подсказал "Динамо", как победить "Бенфику"

Накануне матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором "Бенфика" принимает "Динамо", экс-форвард киевского и лиссабонского клубов Сергей Юран рассказал, чего ждет от очного матча своих бывших команд

Об этом он рассказал в интервью газете "Команда", сообщает "Динамо Киев от Шурика"

"Домашний матч — это всегда небольшое преимущество для хозяйской команды. Но в прошлом году "Динамо" точно не было фаворитом перед гостевой встречей с "Порту" в Лиге чемпионов, а чем дело закончилось, думаю, в Украине всем приятно вспоминать. Я смотрел тот поединок, и киевляне мне очень понравились! Насколько все дисциплинированно и четко было в механизме коллектива. Учитывая, что костяк у подопечных Сергея Реброва за год не сильно изменился, почему бы "бело-синим" не повторить тот трюк?", — говорит легендарный футболист

"Чего не хватило киевлянам в домашнем матче против "Бенфики"? Португальским командам нельзя давать повода поверить в то, что они могут обыграть соперника. Как раз это и приключилось в Киеве, динамовцы позволили лиссабонцам слишком много вольностей. Но главная причина — нехватка исполнителей высокого класса. Нужно укреплять состав, на данный момент "бело-синим" недостает двух-трех футболистов для того, чтобы решать большие задачи", — считает экс-форвард.

"Что касается травмы Ярмоленко... Я смотрел его матчи за сборную Украины и слежу за выступлениями в клубе — это бесспорная потеря. Ярмоленко — игрок высокого европейского уровня, но от "зависимости" от него динамовцам пора отвыкать, а самому футболисту пора перебираться в другой чемпионат, чтобы развиваться и не допустить процесса деградации. Уезжать Ярмоленко надо было еще год назад, когда "Эвертон" давал за него адекватные деньги, но переход не состоялся. Увы, уровень нынешнего чемпионата Украины заметно упал, так что оставаться ради одной-двух серьезных встреч в месяц для такого исполнителя неправильно", — заметил бывший динамовец.

"Переиграть "Бенфику" в гостях можно за счет той модели игры, которая присуща "Динамо". Не действовать строго от защиты, а попробовать лишить хозяев работы с мячом. Для этого, мне кажется, нужно жестко и плотно сыграть в центральной зоне, так, чтобы каждый футболист "Динамо" четко сработал на своей половине поля и лишил лиссабонцев пространства. Не давать сопернику возможности разбежаться, спокойно принимать мяч и работать с ним. Так играл Киев еще в те времена, когда я здесь выступал. Ну и фланговая работа также должна быть продуктивной, чем всегда славилось "Динамо". В качестве наглядного примера при подготовке к матчу можно пересмотреть упомянутый прошлогодний поединок динамовцев в Порту", — напомнил Сергей Юран.

"Но в итоге, в Лиссабоне сегодня, думаю, будет ничья", — резюмировал он.

Напомним, домашний матч с "Бенфикой" на НСК "Олимпийский" "Динамо" проиграло — 0:2.

фото: dynamo.kiev.ua