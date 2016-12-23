УЕФА назвал "Шахтер" лучшим клубом Европы

Сезон 2016/17 близится к экватору. Официальный сайт УЕФА подвел статистические итоги первой половины сезона в ТОП-10 национальных чемпионатах Европы.

"Шахтер" одержал победу в ключевой номинации по лучшему началу сезона: в среднем подопечные Паулу Фонсеки набирали 2,78 очка за матч. Второе и третье место разделили "Бенфика" и "Челси" (2,53), а замкнули топ-пятерку "Ювентус" и "Реал" (2,47), сообщает Террикон.

Также "горняки" показали наилучшие результаты в выездных матчах чемпионата, добывая в среднем 2,78 очка за игру. У ближайших преследователей из "Челси" этот показатель равен 2,44.

Мадридский "Реал" и знакомый дончанам по квалификации Лиги Европы "Истанбул Башакшехир" в гостях набирали в среднем по 2,43 очка за матч, а "Барселона" и "Бенфика" — по 2,38.

Отметим, что "горняки" среди лучших и по результатам домашних матчей с тем же усредненным показателем в 2,78 очка за матч. Максимум набрали только итальянские "Ювентус" и "Рома", а следом за "Шахтером" расположились "Порту", "РБ Лейпциг", "Бенфика" и "Брага".

В рейтинге Лучшая защита дончане заняли четвертое место (0,61 пропущенных мяча за матч), опередив "Челси" и "ЦСКА" (по 0,65). На первых трех строчках в списке находятся "Порту" (0,47), "Бенфик"а (0,53) и "Бавария" (0,56).

В исследовании учитывались показатели команд чемпионатов Испании, Германии, Англии, Италии, Франции, России, Португалии, Украины, Бельгии и Турции.