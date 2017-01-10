Агент раскрыл, каких девушек любит Милевский

Нападающий российского футбольного клуба "Тосно", экс-игрок киевского "Динамо" Артем Милевский любит девушек старше 28 лет.

Об этом агент игрока Александр Панков рассказал в интервью журналу "Футбол", пишет Обозреватель.

В то же время он подчеркнул, что спортсмен "знает правила, к несовершеннолетним не обращается".

"Вообще-то, Артем любитель девушек за 28-29. Это его концепция… любит сформировавшихся личностей", — отметил собеседник.

По словам агента, "Тема не представляет себя с девушкой 20 или 22 лет, как он говорит". "Ему интересны девушки с чувством юмора, которые умеют вести диалог, а не только красиво выглядеть. Поэтому он любит девушек постарше, что вполне естественно", — добавил Панков.

Ранее Артем Милевский говорил, что в "Динамо" его "послали на три буквы", а также отказались выплачивать деньги. До этого Александр Панков сообщил, что тот подал жалобу в Федерацию футбола Украины и хочет доказать задолженность ему клубом около 1,2 млн долларов.