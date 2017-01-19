Украина поддержала требование отстранить РФ от международных соревнований за допинг

Национальный антидопинговый центр Украины присоединился к требованиям Национальных антидопинговых организаций (НАДО) отстранить Российскую Федерацию от всех международных соревнований.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Антидопингового центра Украины.

"10 января 2017 года в г. Дублин (Ирландия) закончил работу специальный саммит Национальных антидопинговых организаций (НАДО), на котором обсуждали вторую часть отчета господина МакЛарена относительно расследования факта системного государственного содействия использованию допинга в российском спорте", — говорится в сообщении.

Как отмечается, лидеры ряда НАДО призвали отстранить все российские спортивные организации от международных соревнований, а также было предложено объявить мораторий на проведение любых международных соревнований на территории Российской Федерации в будущем, а также отменить проведение уже назначенных международных соревнований.

С такой инициативой выступили национальные антидопинговые организации Австрии, Бельгии (Фламандского региона), Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Южной Африки, Польши, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции и Японии.

"Министерство молодежи и спорта и Национальный антидопинговый центр Украины категорически осуждают грубое и шокирующее нарушение международных антидопинговых правил, принципов честной игры, моральных и этических норм спорта, которые осуществлялись Россией на государственном уровне", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к указанной инициативе.

Напомним, ранее сообщалось, что 170 биатлонистов — участников Кубка мира подписали письмо с обращением к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием принять решительные меры к участникам допинг-скандала из сборной России.