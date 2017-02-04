Киевское "Динамо" отправилось на сбор в Испанию

Сегодня, 4 февраля, игроки киевского "Динамо" отправились в Испанию на второй тренировочный сбор.

Путь из Киева до Испании преодолеют не все игроки, некоторые, среди них и новичок команды Александар Пантич, присоединятся к тренировочному лагерю непосредственно в Марбелье, говорится в сообщении на сайте ФК "Динамо".

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров на вторых сборах рассчитывает на 27 футболистов:

Вратари: Рудько, Коваль, Бущан

Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Пантич, Бурда, Очигава, Михайличенко

Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ореховский, Шепелев

Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий

После приезда в Марбелью "динамовцы" остановятся в хорошо известном за последние годы пребывания на побережье Коста-дель-Соль в отеле "Gran Melia Don Pepe", расположенном в центре города.

Немного отдохнув после пятичасового перелета, игроков ожидает первая тренировка в Marbella Football Center.