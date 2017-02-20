Шевченко назвал главную мотивацию для работы в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что любовь к Родине для него является мотивацией для работы в сборной Украины.

Об этом он рассказал в интервью журналу L'Officiel, сообщает "112. Украина".

"Я очень доволен своей карьерой, тем, чего добился, какие клубы менял. В жизни важно все делать вовремя. Так я и поступил, закончив выступления после чемпионата Европы-2012. Да и решение далось легко, ведь я знал, что поступаю правильно. Я убил в себе игрока и чувствую себя совершенно спокойно. Если нужно, я показываю нюансы игры форварда, но это не желание вернуть прошлое, а работа. Я много общаюсь с ребятами, мы постоянно на поле и с мячом.

Всегда мотивирует любовь к футболу. Я прекрасно знаю эту игру, и меня знают благодаря ей. Но работать тренером сборной Украины меня мотивирует любовь к Родине. Нет ничего почетнее, нежели возглавлять команду твоей страны. Сборная была и есть главной командой моей жизни. Я стоял у истоков ее развития, пережил с нею все самые громкие победы. И теперь стремлюсь вывести нашу национальную дружину на новый уровень. В этом моя задача и, надеюсь, призвание.

Моя семья живет в Англии. Мне же сложно посчитать, где я бываю чаще: в Украине, Англии или где-то еще. Перелетов, просмотров игр, консультаций и тренировок невероятно много, и может оказаться, что в самолете я бываю больше всего", — сказал Шевченко.

Напомним, первый матч в 2017 г. сборная Украины сыграет в марте, отправившись в Хорватию на матч отбора ЧМ-2018.

Напомним, ранее Шевченко назвал цель тренерского штаба сборной Украины.