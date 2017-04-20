Преддверие боя за титул чемпиона мира. Бурсак встретился с мексиканцем, фото и видео

На выходных в США боксеры приняли участие в пресс-конференции.
Об этом "Главреду" сообщили в K2 Promotions.
Мероприятие прошло 15 апреля, наш спортсмен сказал, что находится в хорошей форме.
"Я усердно готовился к этому поединку... Сделаю все возможное, чтобы стать чемпионом мира!" — заявил украинский боксер.
Напомним, Максим Бурсак и Хильберто Рамирес встретятся на ринге 22 апреля в американском Карсоне (штат Калифония). Ранее украинец говорил, что основательно готовится к противостоянию.
Видео: BoxingUA, Fino Boxing