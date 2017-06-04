В Италии в результате давки во время трансляции футбола пострадали больше тысячи человек

В Турине во время давки, возникшей площади Сан-Карло после трансляции футбольного матча, пострадали 1,4 тыс. человек.

Об этом идет речь в сообщении Reuters.

"Более тысячи футбольных болельщиков "Ювентуса", наблюдавших за финалом Лиги Чемпионов на экранах на одной из главных площадей Турина в субботу вечером, получили ранения, когда громкие взрывы вызвали панику и хаос", — говорится в сообщении.

По данным итальянских СМИ, что около 1,4 тыс. человек обратились за медицинской помощью с легкими травмами. Около семи человек были серьезно ранены, в том числе семилетний мальчик, которого растоптали.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв давки паломников в Мекке превысило 700.