Украинский боксер попал в серьезную аварию в США

В Соединенных Штатах Америки попал в серьезную аварию известный украинский боксер легкой весовой категории Иван Редкач (20-3-1, 16 КО)

Около 22 часов по местному времени спортсмен вместе с другом возвращались из ужина в Малибу домой, пишет Xsport.ua.

На одном участке дороги Редкач не сумел справиться с управлением, и машина вылетела в кювет.

Удар об ограждение был очень сильным и пришелся на водительскую сторону. Боксера сразу забрали в госпиталь, где в данный момент он находится в реанимации. О его состоянии будет известно позже.

После занятия во время ужина в Малибу украинец был чем-то озадачен и на кого-то злым, но близким предпочел об этом не рассказывать.

Напомним, Редкач уже давно живет в США и там боксирует. Свой следующий поединок на профи-ринге Редкач планировал провести 9 сентября.

фото: xsport.ua