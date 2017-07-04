Милевский покидает российский "Тосно"

Украинский нападающий, бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский покидает российский футбольный клуб "Тосно".

Об этом говорится на сайте команды.

"Тосно" и спортсмен по взаимному согласию сторон расторгают контракт.

"Клуб благодарит Артема за профессиональную работу и желает дальнейших успехов в игровой карьере!", — отмечается в сообщении.

Напомним, Артем Милевский пополнил ряды "Тосно" в 2016-м году, в его составе провел 18 матчей, 17 из которых — в первенстве РФ среди команд клубов Футбольной национальной лиги, один — в Кубке России, против московского "Локомотива".

Фото: instagram.com/timi1010