Универсиада-2017. Сборная Украины завоевала еще два золота и обошла РФ в командном зачете

Спортсмены сборной Украины на летней Универсиаде-2017 в тайваньском Тайбэе завоевали еще две золотые награды.

Об этом идет речь в сообщении isport.ua.

Золотые медали выиграли в тхэквондо Ирина Ромолданова в категории до 46 кг и Дмитрий Чучукало в фехтовании на рапирах.

Ромолданова уверенно дошла до финала, где одержала волевую победу над японкой Кириаки Куттуки — 5:3, проигрывая после первого периода 0:3.

Давно нас не радовали успехами рапиристы-мужчины, но в Тайбэе их прорвало — до полуфинала дошло двое их них. Дмитрий Чучукало в итоге стал золотым призером, а Ростислав Герцик завоевал бронзовую медаль.

Призеры чемпионата Европы по прыжкам в воду Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик стали серебряными призерами Универсиады, заняв второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Украинская пара выполнила все прыжки без срывов и заработала 284,64 балла, уступив только дуэту победителей из Мексики Адан Эмидио Сунига — Аранта Чавес (302,01 балла).

Также серебряным призером стал Михаил Романчук, ранее выигрывавший золото Универсиаде. В этот раз наш пловец завоевал медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Романчук квалифицировался в финал со вторым результатом, и в решающем заплыве также уступил только олимпийскому чемпиону Грегорио Палтриньери из Италии. Украинец показал результат 14:57,51 и на 9,76 секунд уступил итальянцу.

Таким образом, в третий день Универсиады украинские спортсмены выиграли 6 медалей и теперь в их активе 12 наград — 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. Универсиада продлится до 30 августа. В медальном зачете украинская сборная обошла Россию и вышла на пятое место.

Напомним, ранее сообщалось, что на Универсиаде-2017 украинский гимнаст Верняев завоевал золотую медаль.