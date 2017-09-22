Участники турнира WWFC 8 показали свои коронные приёмы

21 сентября в стенах ТРЦ "Ocean Plaza" состоялась открытая тренировка участников предстоящего грандиозного турнира по смешанным единоборствам WWFC 8, который 27 сентября примет киевский Дворец спорта.

Мероприятие, "голосом" которого стал ведущий ринг-анонсер страны Сергей Брыль, началось с брифинга вице-президентов лиги WWFC Дениса Перча и Владимира Шемарова, а также участников титульных поединков грядущего шоу Сергея Гузева и Хасана Асхабова, ответивших на вопросы журналистов.

После этого, с небольшим, но зажигательным перерывом на выступление музыкального дуэта "Сироп", началась главная часть действа — бойцы попеременно стали сменять друг друга на татами.

Артём Гордиенко и Владимир Шемаров, Владимир Стрельченко и Сергей Гузев, Алексей Заец, Руслан Хажмурзаев и Хасан Асхабов продемонстрировали собравшимся традиционные и коронные приёмы работы в стойке и партере, многочисленные разновидности ударов и бросков. Но при этом явно приберегли основные козыри на предстоящие поединки.

Изюминки происходящему придало завораживающее акробатическое выступление группы поддержки Black Cats, а приятным бонусом стал розыгрыш среди присутствующих фирменных футболок WWFC и билетов на приближающийся турнир.

Следующим официальным мероприятием в преддверии шоу станет церемония взвешивания, которая состоится в ТРЦ "Ocean Plaza", 26 сентября.

Напомним, что в рамках WWFC 8 пройдут 12 увлекательных поединков, а главным событием турнира станут два боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC: Сегей Гузев — Леандро Биспо, Хасан Асхабов — Драган Пешич.