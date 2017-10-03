Харьковский "Металлист" возвращается государству

Харьковский футбольный клуб "Металлист" возвращается в собственность государства.

Об этом сказал Генеральный прокурор Юрий Луценко на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко в Харькове, пишет Украинская правда.

"Он возвращается от Курченко к государству. Далее, очевидно, исполнительные органы страны примут решение о его использовании. Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно конкурс для инвесторов, возможно другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции", — сказал генпрокурор.

Он добавил, что "ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", поскольку суд уже принял решение о возврате футбольного клуба в собственность государства.

Напомним, ранее собственником клуба являлся беглый олигарх Сергей Курченко.

Также отметим, с 2016 года "Металлист" из-за финансовых проблем прекратил участие в Чемпионате Украины по футболу.