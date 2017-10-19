В Киеве "Динамо" и "Янг Бойз" раскатали боевую ничью, опубликованы фото и видео голов

В четверг, 19 октября, в Киеве матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между местным "Динамо" и швейцарским клубом "Янг Бойз" закончился со счетом 2:2.

Игра проходила на НСК "Олимпийский", за ней следил арбитр из Финляндии Маттиас Гестраниус.

В начале противостояния "динамовцы" имели шанс вырваться вперед — Мбокани мог забивать уже на 45-й секунде, но из выгодного положения после паса Виды отправил мяч в небеса. Через несколько минут Буяльский пробил низом после разыгранного углового, но голкипер швейцарцев защил ворота.

На 17-й минуте счет открыли гости. Ассале получил пас от Саного и решил пробивать, мяч рикошетом от Кадара юркнул в угол — 0:1. Киевляне не опустили руки и активно атаковали, на 34-й минуте их старания принесли плоды. Буяльский совершил проход по центру поля, обыгрался с Мораесом и отдал пас на Мбокани, который стоял напротив пустых ворот и отправил в них мяч — 1:1.

Но уже через пять минут швейцарцы снова повели в счете, Ассале оформил дубль. Игрок получил мяч после скидки Нгамалеу с углового, спокойно развернулся во вратарской и "прошил" голкипера "Динамо".

В начале второго тайма киевляне снова сделали счет равным — Морозюк реализовал штрафной. При счете 2:2 опасно атаковали обе команды, и все же концовка игры прошла с ощутимым доминированием "Динамо", пишет УНИАН.

Шансы на победу столичного клуба возросли с удалением Саного, который на 82-й минуте борцовским приемом остановил проход Мбокани и получил вторую желтую карточку. Однако счет не изменился, "динамовцы", играя в большинстве, не сумели победить.

"Динамо" — "Янг Бойз" 2:2

Голы: Мбокани, 34, Морозюк, 49 — Ассале, 17, 40;

"Динамо": Коваль — Кендзера, Вида (Пантич, 80), Кадар, Пиварич — Морозюк, Сидорчук (Гармаш, 62), Буяльский, Гонсалес — Мораес — Мбокани (Беседин, 90+2);

"Янг Бойз": фон Бальмос — Мбабу, фон Берген, Нуху, Лотомба — Фасснахт, Саного, Соу (Эбишер, 76), Сулеймани — Нгамалеу (Шик, 85), Ассале (Нсаме, 90);

Предупреждения: Фасснахт, Мбабу, Саного;

Удаление: Саного, 82 (вторая желтая карточка).

Видео голов

Напомним, 28 сентября в столице Сербии Белграде состоялся матч второго тура группового раунда Лиги Европы между местным "Партизаном" и "Динамо", киевляне победили со счетом 3:2.

Видео: egy player