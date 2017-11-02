В Швейцарии "Динамо" минимально победило "Янг Бойз" и вышло в плей-офф ЛЕ, опубликованы фото и видео

В четверг, 2 ноября, в Берне на арене "Стад де Суисс" состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Швейцарский "Янг Бойз" принимал киевское "Динамо".

Игра завершилась с победным для киевского клуба счетом 1:0, пишет УНИАН.

Первая половина встречи прошла с небольшим преимуществом хозяев поля. Валидольный эпизод для болельщиков "Динамо" случился на 16-й минуте, когда дебютант еврокубков голкипер "Динамо" Георгий Бущан ошибся на выходе, Касим пробил головой в штангу, а повторный удар по воротам "бело-синих" прошел выше ворот.

В дальнейшем "Динамо" немного выровняло ситуацию на поле и также имело момент, но Мораес не воспользовался неразберихой в штрафной швейцарской команды.

Во второй половине встречи зрителям также скучать не доводилось. Отличный момент упустил Кравец, а в ворота "Динамо" был назначен свободный удар после того, как Бущан взял мяч в руки после паса назад от партнеров. Однако Сулеймани пробил мимо.

Звоночек для "Янг Бойз" прозвучал, когда Буяльский поразил чужие ворота, но гол не засчитали из-за офсайда. Однако уже через несколько минут, на 70-й, тот же Буяльский четко разобрался в штрафной площадке и отправил мяч в сетку. На этот раз арбитр указал на центр поля.

"Янг Бойз" устроил штурм ворот киевлян на последних минутах (хозяева подали 18 угловых!), но счет не изменился.

"Янг Бойз" — "Динамо" (Киев) — 0:1

Гол: Виталий Буяльский, 70

"Янг Бойз": Давид фон Балльмоос, Джордан Лотомба, Касим Нуху, Кевин Мбабу, Стив фон Берген, Джибриль Соу, Мишель Эбишер, Кристиан Фасснахт (Торстен Шик, 80), Миралем Сулеймани, Жан-Пьер Нсаме (Николя Нгамалё, 73), Роже Ассале

"Динамо" (Киев): Георгий Бущан, Домагой Вида, Евгений Хачериди, Йосип Пиварич, Виталий Буяльский (Владимир Шепелев, 87), Денис Гармаш, Никита Корзун, Николай Морозюк, Томаш Кендзёра (Артем Кравец, 46), Дерлис Гонсалес, Жуниор Мораес

Предупреждения: Мишель Эбишер, 31. — Никита Корзун, 11. Артем Кравец, 65. Виталий Буяльский, 75. Денис Гармаш, 90+3.

Победа "Динамо" позволила украинскому вице-чемпиону гарантировать участие в 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, что в другом матче в группе В сербский "Партизан" выиграл у албанского "Скендербеу" со счетом 2:0.

Видео: dailymotion.