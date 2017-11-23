Лига Европы. В Албании начался матч между "Скендербеу" и "Динамо"

В четверг, 23 ноября, в Албании проходит матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы между местным "Скендербеу" и киевским "Динамо".

Накануне поединка команды назвали стартовые составы:

"Скендербеу": Шехи – Вангели, Радаш, Алити, Мици – Музака, Османи, Лиляй – Гавазай, Сове, Джеймс

Запасные: Текья, Яшаница, Нимага, Шкодра, Сахити, Дита, Таку.

"Динамо": Бущан – Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич – Морозюк, Корзун, Шепелев, Цыганков – Беседин, Мораес

Запасные: Коваль, Пантич, Гусев, Шапаренко, Миколенко, Русин, Смирный.

Напомним, в предыдущем туре ЛЕ а в Берне на арене "Стад де Суисс" швейцарский "Янг Бойз" принимал киевское "Динамо" и уступил 0:1.