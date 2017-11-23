Лига Европы: "Динамо" проиграло "Скендербеу" со счетом 3:2

В четверг, 23 ноября, в Албании состоялся матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы между местным "Скендербеу" и киевским "Динамо".

Стартовые составы команд:

"Скендербеу": 1. Шехи, 3. Мици, 6. Алити, 19. Османи, 32. Вангели, 33. Радаш, 7. Гавазай, 88. Лилай, 17. Музака, 78. Аденийи, 90. Соу А.

Запасные: 95. Текья, 5. Яшаница, 8. Нимага, 10. Шкодра, 21. Сахити, 22. Дита, 26. Таку

"Динамо": 1. Бущан, 23. Пиварич, 34. Хачериди, 44. Кадар, 94. Кенджёра, 8. Шепелев В., 9. Морозюк, 15. Цыганков, 18. Корзун, 11. Жуниор Мораес, 41. Беседин

Запасные: 35. Коваль М., 4. Пантич, 42. Миколенко, 20. Гусев О., 40. Шапаренко



Этот матч проходил без зрителей, так как ранее УЕФА наказал албанскую команду за противоправные действия болельщиков в предыдущих матчах. "Динамо" впервые проиграло в нынешнем групповом турнире Лиги Европы.

Напомним, в Швеции состоялся матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором местный "Эстерсунд" принимал луганскую "Зарю". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.